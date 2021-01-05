Maraşlı 1. Bölüm Fragmanı
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Maraşlı 1. Bölüm Fragmanı

05.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:48

Maraşlı 11 Ocak Pazartesi atv'de.

Maraşlı 11 Ocak Pazartesi atv'de.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

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Maraşlı 1. Bölüm Fragmanı
Maraşlı 1. Bölüm Fragmanı
Maraşlı 1. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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