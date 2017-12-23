Maraş olaylarının 39. yılı dolayısıyla kentte anma etkinliği düzenlendi.



Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği önünde toplanan vatandaşlar, cemevi inşaatının bulunduğu alana kadar yürüdü.



Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, grup adına yaptığı konuşmada, Aleviliğin bu toplumun kadim inançlarından biri olduğunu söyledi.



"Bu memlekette her daim barışın dili olduk, vicdanı olduk, hoşgörünün, sevginin, insanlığın kabesi olduk." diyen Yıldız, şöyle devam etti:



"Eline, beline, diline sahip ol.' düsturuyla, tüm cümle canlara dönük sevgiyle inşa ettiğimiz yoldan geçerek bugüne geldik.

Bugün de yarın da aynı edep, erkan içinde kardeşlik ve barış şiarıyla yaşamaya devam edeceğiz. Bu nedenle kimsenin ötekileştirilmediği, dilini, dinini, rengini, cinsiyetini, etnik köklerini yok saymadığı bir gelecek için her türlü asimilasyon ve katliama karşı duracağımızı buradan beyan ediyoruz."



Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm İbili de barış ve kardeşliğe ikrar vermiş bir topluluk olduklarını belirtti.



Barış ve kardeşliğin elçileri olduklarını dile getiren İbili, bundan sonra anma programlarını cemevinde gerçekleştireceklerini söyledi.



CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un selamlama konuşmalarının ardından dua edildi ve yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı.



Lokma ikramının ardından vatandaşlar, cemevi inşaatını gezdi.