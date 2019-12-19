Maraş Katliamı'nın 41. yılı: Olaylar nasıl başladı, neler yaşandı?
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Maraş Katliamı'nın 41. yılı: Olaylar nasıl başladı, neler yaşandı?

Kahramanmaraş'ta 1978'de yaşanan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişininse yaralanmasına sebep olan 'Maraş katliamının' üzerinden 41 yıl geçti.

19.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:45
Maraş Katliamı'nın 41. yılı: Olaylar nasıl başladı, neler yaşandı?

'ta 1978'de yaşanan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişininse yaralanmasına sebep olan 'Maraş katliamının' üzerinden 41 yıl geçti.


12 Eylül darbesine yol açan olaylardan biri olarak görülen Maraş katliamında genellikle Alevi kökenliler hedef alındı. Yıllarca süren yargılamalarda 29 idam ve 7 müebbet kararı verildi. Bundan tam 41 yıl önce 19 Aralık 1978'de başlayan ve 7 gün süren Maraş olaylarında neler yaşandı? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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