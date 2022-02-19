Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

Kahramanmaraş'ta besin değeri oldukça yüksek olan ve sağlık açısından da birçok faydası olan hurmanın kurusu oldukça talep görüyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta besin değeri oldukça yüksek olan ve sağlık açısından da birçok faydası olan hurmanın kurusu oldukça talep görüyor.

Astım, soğuk algınlığı, nezle ve mide ve bağırsak gibi birçok hastalığa faydasının olduğunu bilinen kurutulmuş Maraş hurması yoğun ilgi görüyor.

Kurutulduğu zaman besin değerini kaybetmediğini söyleyen 47 yıldır tarihi kapalı çarşıda aktarcılık yapan Hulusi Görgel (62), "Maraş hurması oldukça lezzetli ve aynı zamanda sağlık açısından çok faydalı. Kurutulduğu zaman asla besin değerini kaybetmez. Maraş hurması içindeki lif oranı sayesinde bağırsak ve mide sağlığına iyi gelir. Vücut direncini arttırır. Açlık seviyesini dengeler. Faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz Maraş hurmasının kilosunu 80 TL'den satışa sunuyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

Maraş hurmasının kilosu 80 liradan satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Kahramanmaraş, Astım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title