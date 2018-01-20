Kilis'te, Maraş Biberi Kümelenme Projesi kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

Kilis'te bir Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Maraş Biberi Kümelenme Projesi kapsamında Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman illerinin katılımı ile toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. İl Müdürü Songül Kadıoğlu, "İlimiz biber üreticilerinin alternatif çalışmalara katılımı bizim için son derece kıymetlidir. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman illerinin gelen uzmanlar ile bir araya gelerek neler yapılması gerektiğini konuştuk. Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman illerinde biber üretimi hem ekili alan hemde roketle açısından çok yüksektir" dedi. - KİLİS