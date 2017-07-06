Marangozluktan Kazandığı Parayla Film Çekiyor

ŞENER TOKTAŞ / FİLİT GÜLELÇİN - Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan radyo televizyon ve sinema bölümü mezunu Murat Haksever, kendi alanında iş bulamayınca hayatını kazandığı baba mesleği marangozluktan elde ettiği gelirle 4 kısa film çekti.



Erciyes Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu Haksever, bitirdiği alan ile ilgili iş bulamayınca baba mesleği marangozlukla uğraşmaya başladı.



Haksever, buradan kazandığı parayla çobanların yaşadığı zorlukları aktaran "Şivan", erkek egemen toplum yapısını eleştiren "Adalet", 9 dilde 12 farklı kültürden şarkılar seslendiren Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Korosu'nu işleyen "Bir Ses Bir Nefes" ile kaçak elektrik kullanımına dikkati çeken "Berze" (Kayıp) adlı kısa filmleri çekti.



Senaryosunu yazıp yönettiği filmlerle mutluluk yaşayan Haksever, sinema atölyesi açmayı hedefliyor.



"Mobilyacılık yaparak filmin giderlerini karşılıyorum"



Haksever, sinema sanatından geçimini sağlayabilecek ekonomik gelir elde edemediğini söyledi.



Bu nedenle baba mesleği mobilyacılıkla uğraştığını, çalıştığı atölyede hem imalat hem de satış yaptığını anlatan Haksever, "Sinema pahalı bir sektör olduğu için filmin giderlerini de karşılamak amacıyla mobilyacılık yapıyorum. İmkan olsa mobilyacılık değil de kendimi tamamen sinema sanatına adarım. Mobilyacılıktan kazandığım gelirle kısa film çalışmaları yapıyorum." dedi.



Bugüne kadar bir Türkçe, üç de Kürtçe belgesel film senaryosunu yazıp yönettiğini aktaran Haksever, şöyle konuştu:



"En son yazdığım 'Berze' filmini 10 kişilik oyuncu kadrosuyla 4 günde çektik. Bu filmimiz 15 dakika. Oyuncuları, teknik ekip ve ekipmanları Bitlis'ten karşıladık. Profesyonel ve kaliteli bir iş sunmaktan ziyade bölgedeki insanlara bir şey katmak istedik. Uzun metrajlı film çalışmamız da var. Burada sinema ekibi kurmayı veya sinema atölyesi açmayı da düşünüyorum."



"Mobilya üretimindeki gözlem yeteneği burada da oluştu"



Haksever, mobilya imalatı yapabilmek için iyi bir gözleme ihtiyaç olduğunu söyledi.



Bu gözlem yeteneğini sinema sanatında kullandığını anlatan Haksever, "8 yaşından beri atölyede zaman geçiriyorum. Mobilyaya ayırdığım kadar sinemaya da zaman ayırıyorum. Mobilyadaki gözlem yeteneği bu alanda da oluştu." dedi.



Hem mobilya hem de senaryoların üretim aşamaları olduğunu vurgulayan Haksever, "Bunları tasarlayıp öyle üretebilirsiniz. Mobilya sanatının bana pratikte çok faydası oldu. Mobilyacılık, sinema hayatım için düzen oluşturdu. Sinemaya bulaşınca mobilya sanatındaki dikkat algısı, insanların problemlerine kaydı." ifadelerini kullandı.



"Filmi uluslararası festivallere göndereceğiz"



"Bir Ses Bir Nefes" belgeselinin 8. TRT Belgesel Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının özel ödülüne layık görüldüğünü anımsatan Haksever, amatörce çalıştıkları bu film için profesyonel kategoride yarışmayı göze aldıklarını dile getirdi.



Haksever, "Filmin konusu güzeldi ancak ödüle ihtimal vermiyorduk çünkü profesyonel filmler vardı. Festival sonuçlandı ve ilk 12'ye kaldık. Törende ödülümüzü Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın elinden aldık. Eserin önemsenmesi bizi gururlandırdı. Bu filmi ulusal ve uluslararası festivallere göndereceğiz." diye konuştu.



"Berze" filminin başrol oyuncusu Müslüm Güzeltaş ise çok daha güzel ve büyük projeler yapmak istediklerini belirterek, "Bundan sonra uzun metrajlı filmlerde toplumsal olayları ve kanayan yaraları ele almaya çalışacağız. Bu şiarla yola çıktık. Yerli oyunculardan faydalandık. Yerli oyuncularla daha güzel işlerin çıkacağına inanıyorum çünkü onlar bu bölgede yaşıyor. Daha doğal olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.