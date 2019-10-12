Marangozlar Sitesi ile Çay Deresinde asfalt çilesi bitiyor
Balıkesir'de Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor.
Balıkesir'de Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 800 metre uzunluğundaki yola, 2 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi arasında kalan 800 metre uzunluğundaki yol, sıcak asfaltla kaplandı. Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi'ni; tozdan, çamurdan kurtaran yol için 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Avlu ve Çocuk Köyü'nün giriş trafiğine alternatif bir güzergah oluşturan yol sayesinde bölgedeki araç trafiği rahatlayacak. - BALIKESİR