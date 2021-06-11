Marangozhanede üretilen ahşap duraklar kente güzellik kattı
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Marangozhanede üretilen ahşap duraklar kente güzellik kattı

Marangozhanede üretilen ahşap duraklar kente güzellik kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangozhane atölyesi kendi imal ettiği ürünlerle şehri donatıyor.

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangozhane atölyesi kendi imal ettiği ürünlerle şehri donatıyor.

Belediye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak kaliteli üretimler yapan marangozhane personelleri; banklar, piknik masaları, kamelya, kedi ve köpek evleri, kompozit çöp kovası, pergole, otobüs durağı, mobilya imalatı, belediye taş kesim tesislerinde kullanılan palet ve dekorasyon ahşap ürünlerine kadar birçok ürünün imalatını yaparak şehre kazandırıyor.

Marangozhane atölyesi ekipleri şehir genelindeki parklar, otobüs durakları ve vatandaşların yürüyüş yollarındaki bank ve pergole gibi ürünlerin bakım ve onarımını yaparak kullanılamaz halde olanların yerinede yenilerinin kurulumunu yapıyor.

Bakım onarım ve kurulum çalışmalarının yapıldığı esnada atölyede imalat çalışmaları da aksatılmadan devam ediyor. Şehir genelindeki tüm parklarda tadilat ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. - ERZİNCAN

Marangozhanede üretilen ahşap duraklar kente güzellik kattı
Marangozhanede üretilen ahşap duraklar kente güzellik kattı
Marangozhanede üretilen ahşap duraklar kente güzellik kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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