Marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu
Kayseri'de marangozhanede çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri'de marangozhanede çıkan yangın hasara yol açtı.
Osman Kavuncu Mahallesi Bakırtaş Sokak'ta bulunan marangozhanenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Alt kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında iş yeri zarar gördü.
VİDEO: Marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu