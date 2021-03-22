Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı
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Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı

22.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:52
Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın, üst kata sıçradı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın, üst kata sıçradı. Mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Veysel Çiftçi'ye ait evin alt katında bulunan marangozhanede dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye erleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Tedbiren hastaneye götürülen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.


Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı
Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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