Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı

Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı

Osmaniye'de korkutan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Dervişpaşa mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan Veysel Çiftçi'ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınının alevleri bir anda marangozhaneyi sararak marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın esnasında evin üst katında bulunan aynı aileden 4 kişi ise itfaiyenin uzattığı merdivenle evden indirilerek olay yerinde bekletilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu yangın esnasında dumandan etkilendikleri öğrenildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN