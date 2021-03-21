Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı

21.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:30

Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı Osmaniye'de korkutan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı.

Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı

Osmaniye'de korkutan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Dervişpaşa mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan Veysel Çiftçi'ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınının alevleri bir anda marangozhaneyi sararak marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın esnasında evin üst katında bulunan aynı aileden 4 kişi ise itfaiyenin uzattığı merdivenle evden indirilerek olay yerinde bekletilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu yangın esnasında dumandan etkilendikleri öğrenildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı
Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı
Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı
Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Jason Statham Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 22:30:37. #1.16#
title