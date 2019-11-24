Marangozhane alevlere teslim oldu

24.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:30

Adana'nın Kozan ilçesinde marangozhane atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde gece geç saatlerde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında atölye ve içerisinde yer alan malzemeler kullanılamaz hale gelirken yangının, yan tarafta bulunan mezarlıktaki çam ağaçlarına sıçraması önlendi.



Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 01.50 sularında Aslanpaşa Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Kozan Asri Mezarlığı arka sokağında bulunan Haluk Koyuncuoğlu'na ait marangozhane atölyesinde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verdiler. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden yangın uzun uğraşlar sonucu Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi.



Günün ağarması ile birlikte marangozhanedeki hasarı inceleyen iş yeri sahibi Haluk Koyuncuoğlu ise yangında iş yerinde ahşap malzemeler, arı kovanları ve mdf ürünlerinin yer aldığını ve tamamının atölye ile birlikte kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararının en az 250 bin lira olduğunu söyledi. Koyuncuoğlu yangının şans eseri iş yerinin hemen karşısında bulunan mezarlıktaki çam ağaçlarına sıçramamasının nedeninin ise iş yerinin kapalı duvara sahip olmasından kaynaklandığını belirtti.



Yangın nedeniyle çevredeki TEDAŞ'a ait bazı elektrik kabloları ve lambalarının da zarar gördüğü kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA