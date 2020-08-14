Marangozdan görerek merak ettiği ahşap yakma sanatı ekmek kapısı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marangozdan görerek merak ettiği ahşap yakma sanatı ekmek kapısı oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde marangozda dikkatini çeken ahşap yakma sanatına yönelerek uzmanlaşan öğretmen, kurduğu atölye sayesinde geçimini sağlıyor.

Marangozdan görerek merak ettiği ahşap yakma sanatı ekmek kapısı oldu
14.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:31

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde marangozda dikkatini çeken ahşap yakma sanatına yönelerek uzmanlaşan öğretmen, kurduğu atölye sayesinde geçimini sağlıyor.

Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu olan Hakan Gün, mesleğe atanmaya beklediği yıllarda kentteki bir marangozdaki ahşap yakma sanatı dikkatini çekti.

Gün, evinde kurduğu atölyede küçük tahtalara işlemeler yapmaya başladığı uğraşıda zamanla uzmanlaşarak ürün yelpazesini genişletti.

Sındırgı Belediyesininin iş yeri temin ettiği Gün, buraya taşıdığı atölyesinde yaptığı ürünleri siparişler doğrultusunda yurt içinde birçok yere ve yurt dışına gönderiyor.

Hakan Gün, AA muhabirine, çalışmalarını doğaçlama yaptığı söyledi.

Ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirten Gün, "Doğada bulduğum her şey benim için bir malzeme. Burada taştan, urgandan, çam kozalağının çekirdeklerinden ve fındık kabuklarından her şeyi görebilirsiniz. Ana materyalimiz ahşaptır. Lazer makinesini atölyeme kesinlikle sokmuyorum. Buraya gelen kişilerin yapılan tüm ürünlerin el yapımı olduğunu bilmesini istiyorum." diye konuştu.

Gün, ürünlerini yaparken testere, torna, bıçkı kullandığını belirterek şöyle konuştu:

"Hazır lazer yapımı ürünler gibi tek düze işler çıkartmıyorum, sevmiyorum. Seri işler geliyor, kabul etmiyorum. Çalışırken ürünlere duygularımı yüklüyorum ama hazır ve seri iş olduğunda duygularımı yansıtamam. Bir insan her şeyi para için yapmamalı, bir işi yaparken duygularını da yansıtabilmeli diye düşünüyorum. Genelde yöremizde bulunan ağaçları işliyorum, odunculardan aldığım ağaçları çalışıyorum. Kesinlikle kaçak kesim ağaç kullanmıyorum. Bu işi yaparken de doğayı katletmemek lazım."

"Para kazanmaktan ziyade insanları mutlu ediyorum"

Gün, genellikle çınar, kavak, meşe, çam, köknar, ladin, ceviz ve zeytin ağaçlarını kullandığını belirtti.

Çalışmalarına göre ağacı seçtiğini bildiren Gün, şunları dile getirdi:

"Çalışmalarım çoğu zaman kişiye özel olduğu için çoğunlukla insanlar beni yönlendiriyor. Para kazanmaktan ziyade insanları mutlu ediyorum, onlar mutlu olunca bende seviniyorum. Yaptığım çalışmaları gelecek nesillere de öğreterek onların da önünü açıp sürdürmelerini istiyorum. Dört yılı aşkındır kendimi de geliştirerek ürünlerimi yapıyorum. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız buradan giderken kişiye özel ürünler alıp gidiyor. Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya ile Türkiye'nin birçok iline çalışmalarımı gönderdim."

Gün, her insanın hayatın tek düzeliğinden kurtulması için kendisine uğraş bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu Güncel
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi Dünya
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Erdoğan'ın 'Böyle durumlarda toplayıp götürün' demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Erdoğan'ın "Böyle durumlarda toplayıp götürün" demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ali Babacan Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Sabah
Şu an buradasınız: Marangozdan görerek merak ettiği ahşap yakma sanatı ekmek kapısı oldu - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 11:34:22. #1.15#
title