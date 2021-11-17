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Marangozda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Marangozda çıkan yangın korkuttu

Erzincan'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi marangozlar sitesinde bir işyerinden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri alarma geçti. Marangoz atölyesi olarak kullanılan işyerinde yoğun duman bulunduğunun tespit eden itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahalede bulundu. Yangın çevredeki işyerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Marangozda çıkan yangın korkuttu

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