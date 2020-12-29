Marangozda 3 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı
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Marangozda 3 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

29.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:34
Marangozda 3 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibi olduğu marangozhanede çalışırken 3 metre yüksekten düşen P.Ö.(70) adlı şahıs, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibi olduğu marangozhanede çalışırken 3 metre yüksekten düşen P.Ö.(70) adlı şahıs, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Kocaeli'nin İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi 205. Sokak'ta bulunan bir marangozhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre P.Ö.(70) adlı şahıs, kendi iş yerine çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonucu P.Ö. yaralanırken, olayı gören iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı P.Ö., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Marangozda 3 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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