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Marangoz görünümlü kaçak sigara imalathanesine baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marangoz görünümlü kaçak sigara imalathanesine baskın Marangoz zabıta ekipleri tarafından mühürlendi Kağıthane'de polis ekipleri marangoz faaliyeti veren bir işyerinde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Marangoz görünümlü kaçak sigara imalathanesine baskın

Marangoz zabıta ekipleri tarafından mühürlendi

İSTANBUL - Kağıthane'de polis ekipleri marangoz faaliyeti veren bir işyerinde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi. Marangoz içerisinde tütün, tütün sarımında kullanılan malzemeler ve makine ele geçirilirken, 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.45'te Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Asaf Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, marangoz olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak sigara üretildiği ihbarını alan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler harekete geçti. Adrese gelerek bir süre gözetleyen ekipler, daha sonra marangoza giderek kapıyı çaldı. Kapıyı yabancı uyruklu S.A. ve M.N. isimli şahıslar açtı. İçeriye giren polis ekipleri iş yeri sahibini çağrılmasını isteyerek belge ve ruhsatı inceledi.

Kaçak tütün ve sarma makineleri ele geçirildi

Marangoz olarak faaliyet gösteren işyerinde ekipler, kaçak tütün sarımı yapıldığını tespit etti. Baskın sonucunda polisler çalışır vaziyette iki adet sigara sarma makinesi, 30 adet filtre sigara sarma makinesi, 70 adet bandrol yapıştırılmış 1 kilogramlık kapalı paketler, 140 kilogram tütün, 150 adet yapıştırılmaya hazır bandrol, 2 adet tütün kurutma paneli ve boş makaron ele geçirdi.

Baskında 3 kişi gözaltına alındı, işyeri mühürlendi

Kaçak tütün baskınıyla ilgili polis ekipleri işyeri sahibi M.D. ile yabancı uyruklu S.A. ve M.N.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan belgeleri inceleyen zabıta ekipleri ise iş yerini mühürleyerek faaliyetine son verdi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Marangoz görünümlü kaçak sigara imalathanesine baskın

Marangoz görünümlü kaçak sigara imalathanesine baskın

Marangoz görünümlü kaçak sigara imalathanesine baskın

Marangoz görünümlü kaçak sigara imalathanesine baskın
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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