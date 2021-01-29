Marangoz, elektrikli testere ile kolunu kesti
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Marangoz, elektrikli testere ile kolunu kesti

29.01.2021 17:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:36
Marangoz, elektrikli testere ile kolunu kesti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesi sahibi Mustafa Alınca, elektrikli testere ile sol kolunu kesti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesi sahibi Mustafa Alınca, elektrikli testere ile sol kolunu kesti.  

Olay, saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sabah Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mustafa Alınca (52), elektrikli testere ile çalıştığı sırada sol kolunu kesti. Kanlar içerisinde kalan Alınca'ya ilk müdahaleyi yardımına koşan arkadaşları yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Alınca, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Marangoz, elektrikli testere ile kolunu kesti
Marangoz, elektrikli testere ile kolunu kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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