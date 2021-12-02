Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı - Haberler
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Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

BURSA'da marangoz atölyesinin deposunda yangın çıktı.

BURSA'da marangoz atölyesinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesinde faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

Marangoz atölyesinin deposu alev alev yandı

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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