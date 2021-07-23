Marangoz atölyesindeki yangını itfaiye büyümeden söndürdü
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Marangoz atölyesindeki yangını itfaiye büyümeden söndürdü

Marangoz atölyesindeki yangını itfaiye büyümeden söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın hızla büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Hızlı müdahaleden dolayı itfaiye ekiplerini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu işyeri zarar gören işyeri sahibine de geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN

Marangoz atölyesindeki yangını itfaiye büyümeden söndürdü
Marangoz atölyesindeki yangını itfaiye büyümeden söndürdü
Marangoz atölyesindeki yangını itfaiye büyümeden söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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