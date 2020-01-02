Marangoz atölyesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

02.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:22

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının ardından marangozda maddi hasar oluştu.



Yeni yılın ilk günü, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir marangozhanede çıkan yangın az daha faciaya sebep oluyordu. Edinilen bilgiye göre, Enez Caddesi üzerinde bulunan Ali Erişmiş'e ait olduğu belirtilen bir atölyede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Saat 19.55 sıralarında başlayan yangın, kısa süre içinde binada bulunan ahşap ve talaşlara sıçrayarak iç mekanı sardı.



Yangınla beraber oluşan dumanları gören mahalle sakinleri ilk müdahaleyi geciktirmeden kendileri yaparken, yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını kontrol altına alırken, daha da büyümeden söndürmeyi başardı.



Yangının ardından atölyede maddi hasar meydana geldi, çevre binalara sıçramaması ise teselli oldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA