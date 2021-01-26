Marangoz atölyesinde akıma kapılıp, yaşamını yitirdi
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Marangoz atölyesinde akıma kapılıp, yaşamını yitirdi

26.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:49
Marangoz atölyesinde akıma kapılıp, yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Ozan Kula (21), girdiği marangoz atölyesinde akıma kapılarak, hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Ozan Kula (21), girdiği marangoz atölyesinde akıma kapılarak, hayatını kaybetti. Kula'nın kapalı olan atölyeye nasıl ve neden girdiği araştırılıyor.

Fethiye'nin kırsal Yanıklar Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde dün akşam Ozan Kula'nın cansız bedeni bulundu. Kapalı olan marangoz atölyesine neden ve nasıl girdiği bilinmeyen Kula'nın elektrik panosundan akıma kapılarak, yaşamını yitirdiği belirlendi.Kula'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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