Marangoz atölyesi küle döndü

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yahyalar Mahallesinde bulunan marangoz atölyesi, çıkan yangın neticesinde küle döndü.

Yangın, Düzce'nin Yahyalar Mahallesinde bulunan marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda mutfak dolabı yapımı için atölye açan S.A.'nın iş yerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürülen marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE