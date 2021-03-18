Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

ABD'den, HDP'ye açılan dava ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum! Şaşırtmadı

Bir evladın babaya en acı vedası! Bige Önal, sevgilisinin desteğiyle ayakta durdu

Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

ADANA - Adana'da gece marangoz atölyesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki marangoz atölyesinde dün gece çıktı. Atölyenin yandığını gören vatandaşalar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada atölye alev alev yandı. Atölyenin yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yeri tamamen kullanılamaz hala geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE