Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

18.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:47

Son dakika haberlerine göre Marangoz atölyesi alev alev yandı.

Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

ADANA - Adana'da gece marangoz atölyesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki marangoz atölyesinde dün gece çıktı. Atölyenin yandığını gören vatandaşalar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada atölye alev alev yandı. Atölyenin yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yeri tamamen kullanılamaz hala geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Akif Ersoy Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Marangoz atölyesi alev alev yandı.. O anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 09:48:37. #1.14#
title