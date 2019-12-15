: Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı

15.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:35

Anadolu ve Ermeni halk danslarını çok sesli orkestrayla bir araya getiren Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılında İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Garbis Çapkan'ın koreografisini yaptığı gösteride 180 dansçı ve Ermenistan'dan gelen 12 kişilik özel orkestra Ermeni müziği ve halk danslarından örnekler sundu.

Gösteride 5 ile 25 yaş arası 180 dansçı sahne aldı. İki bölümden oluşan gösteride, Nazani, Nubar Nubar, Gülümcan, Nor Bar'ın da aralarında olduğu 21 eser sergilendi.

Gösteriyi, Ruhani Kurul Başkanı Tutal Anuşyan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu izledi.

Gösteriyle ilgili AA muhabirine bilgi veren tertip heyeti üyesi Dikran Dülgeryan, Esayan Okulundan Yetişenler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren topluluğun amatör bir ruhla 40. yılını kutladığını söyledi.

Türkiye'yi farklı ülkelerde temsil etmenin kendileri için son derece önemli olduğunu dile getiren Dülgeryan şunları kaydetti:

"Bu konserimizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığından üçüncü kez belli miktarda teşviğini alıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize salon tahsisi konusunda yardımcısı oldu. Bu büyük ilgi ve teşviğe layık olmaya çalışıyoruz. İstanbul'da kendi müziğimizi kendi dansımızı yapma özgürlüğümüzü bütün dünya ile paylaşmak istiyoruz.

Bu anlamda da teklifler var.Yakın zamanda Bulgaristan'da gösteri düzenledik ve çok beğenildik. Yeterli destek alabilirsek Buenos Aires gitmek istiyoruz. Oradan bir teklif var. Maral müzik ve dans grubu giderek büyüyor ve kalitesini arttırıyor. Bu gece gösteriyi 2 binden fazla insan izliyor. Bu da başarımız için önemli."

"Maral Anadolu ebrusunun bir bölümü"

Ruhani Kurul Başkanı Tutal Anuşyan ise sanatla ilgilenen toplumların daha iyi kenetlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ulu önder Atatürk'ün de dediği gibi sanat insanları yan yana getiren çok önemli bir olgu. Maral Müzik ve Dans Topluluğunun ülkemize bu topraklara katkısı bizim için Maral'ın başarısından çok çok daha üst seviyede ve biz Maral ile bu anlamda bu topraklarda Anadolu ebrusunun bir bölümü olduğundan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Kaynak: AA

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