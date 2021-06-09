Maral, Gökhan Doğanay ile düet yaptı

Türkücü Maral, bu kez duygusal bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Yaptığı şarkılarla herkese halay çektiren Maral, bu kez duygusal bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Maral, Özdemir Müzik etiketiyle çıkan yeni tekli çalışması "Sen Hancı Ben Yolcu'da" arabesk müziğin ünlü ismi Gökhan Doğanay ile düet yaptı. Söz ve müziği Mustafa Küçük'e ait olan, müzik yönetmenliğini Kenan İlgen'in yaptığı şarkının klibini Ahmet Cantekin yönetti.

Kaynak: Snob Magazin