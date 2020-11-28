Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
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Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama

28.11.2020 08:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:55
Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer alırken, Maradona'ya yakın bir gazeteci futbolcu için "fakir öldü" dedi.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer alırken, Maradona'ya yakın bir gazeteci futbolcu için "fakir öldü" dedi.

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Maradona'ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli bir gazeteci Maradona için,  "Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü" ifadesini kullandı. İddiaya göre Maradona  öldüğünde hesabında 75 bin sterlinden (781 bin 943 lira)  daha az para vardı. Bunun nedeninin ise efsane futbolcunun aşırılık içinde yaşaması ve çevresindeki insanların cömertliğinden yararlanması olduğu belirtildi.

33 MİLYON STERLİN VERGİ BORCU

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Öldüğünde yaklaşık 33 milyon sterlin (344 milyon 54 bin)  vergi borcu olduğu belirtilen Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti" dedi. Pisani aynı zamanda, "Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı" ifadelerini kullandı.

150 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE MALI VAR

Aynı zamanda Maradona'nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin) değerinde malı olduğu ifade edilirken bunlar arasında ; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar, Çin'deki futbol okulları yer alıyor. Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı  da söyleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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