Maradona'ya Beraat

ROMA (AA) – Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, İtalya'da hakaretten yargılandığı davada aklandı.



İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Cassino Tekik Hakimliği'nin baktığı davada, Maradona'nın 2012 yılında İtalyan vergi dairesi Equitalia'ya yönelik bir röportajında sarf ettiği sözlerinde suç teşkil edecek hakaret içeren herhangi bir unsur bulunmadığı hükmüyle beraatine karar verildi. Aynı suçlamanın yöneltildiği Maradona'nın avukatı Angelo Pisani'nin de beraat ettiği bildirildi.



Maradona'nın Haziran 2012'de Equitalia ve o dönem kurumun başındaki isim olan Attilio Befera'ya yönelik sözleri nedeniyle Roma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatılmış, konu daha sonra Cassino Savcılığı'na sevk edilmişti.



Maradona ve Equitalia daha önce de eski yıldızın 1984 ve 1991 yılları arasında Napoli'de top koşturduğu döneme ait vergilerine ilişkin çok kez karşı karşıya gelmişti. 2013 yılında da Equitalia, Maradona'ya top koşturduğu döneme ilişkin 39 milyon vergi borcunu ödemesi için ihtar çekmişti.