Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor

08.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:23
Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor

Arjantin, iki hafta önce vefat eden dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Diego Maradona'nın resmini, yeni çıkacak banknotun üzerine basmayı planlıyor.

Arjantin, iki hafta önce vefat eden dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Diego Maradona'nın resmini, yeni çıkacak banknotun üzerine basmayı planlıyor.

Senatör Norma Durango tarafından meclise sunulan önergede, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın resminin, yeni çıkacak bin pesoluk banknotlarda ve hatıra pullarında yer alması teklif edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, banknotun ön yüzünde Diego Maradona'nın yüz portresi, arka yüzünde ise Arjantin'in zafere ulaştığı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ikinci golün tasviri planlanıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Durango, "Bu önergenin tek amacı en büyük idolümüzün tanıtımı değil. Ekonomik yönden de gelir elde etmeyi arzuluyoruz. Düşüncemize göre, Arjantin'e gelen her turist, yanında Maradona'yı götürerek ülkeden ayrılmak isteyecek." ifadelerini kullandı.

Önerge hakkındaki kararın, yeni yılın ilk dönemine kadar çıkması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

İlgili Haberler

Isparta'da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor
Isparta'da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor
Arjantin'de 5.8 büyüklüğünde deprem
Arjantin'de 5.8 büyüklüğünde deprem
BUENOS AIRES - Arjantin'de 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgede toprak kayması oldu
BUENOS AIRES - Arjantin'de 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgede toprak kayması oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tisserand Sinan Gümüş Caner Erkin Gökhan Gönül
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:27:32. #1.15#
title