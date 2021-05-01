Maradona'nın ölümünde şoke eden rapor: "Yetersiz tıbbı bakım aldı"
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Maradona'nın ölümünde şoke eden rapor: "Yetersiz tıbbı bakım aldı"

Maradona'nın ölümünde şoke eden rapor: 'Yetersiz tıbbı bakım aldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arjantin'de efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım 2020'de ölümüne yönelik Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sağlık kurulu tarafından hazırlanan raporda, Maradona'nın yetersiz tıbbı bakım aldığı ve sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin "eksik ve sorumsuzca"...

Arjantin'de efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım 2020'de ölümüne yönelik Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sağlık kurulu tarafından hazırlanan raporda, Maradona'nın yetersiz tıbbı bakım aldığı ve sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin "eksik ve sorumsuzca" olduğu sonucuna varıldı.

Geçtiğimiz 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığına yönelik San Isidro Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 20 uzman doktor tarafından rapor hazırlandı. 70 sayfalık raporda ölümünde kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın yatağında ölü bulunduğu andan en az 12 saat önce acı çekmeye başladığı, kendisi ile ilgilenen sağlık ekibinin yeterli derece tıbbi bakım uygulamadığı belirtildi. Maradona'nın uygun bir sağlık kuruluşunda yeterli tedavi ile "hayatta kalma şansının daha yüksek olacağı" sonucuna varıldığı ifade edildi.

"Doktorların uyguladığı tedavi eksik ve sorumsuzca"

Raporda, Maradona'nın beyin ameliyatı geçirdikten sonra "zihinsel yetilerini tam olarak kullanamadığını" gerekçesiyle nerede tedavi edileceğine karar vermesinin kendisine bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Maradona'nın sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin "eksik ve sorumsuzca" olduğu belirtilen raporda, Maradona'nın sağlık durumunun ihmal edildiğinin altı çizildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov ve psikolog Carlos Diaz dahil 7 sağlık görevlisi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. - BUENOS AIRES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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