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Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.

20.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:44
Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi

Arjantin'in efsane futbolcularından , teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.

Instagram hesabından açıklama yapan Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti.

Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.

Kaynak: AA
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