Maradona'nın Dünya Kupası'ndaki Messi'yi Gölgede Bırakan Tuhaflıkları

Lionel Messi kendini incinmiş hissediyorsa, bu çok anlaşılabilir bir şey.

Ülkesinin Dünya Kupası hayalini canlı tutmak için takımının Nijerya karşısında ortaya koyduğu müthiş futbola önderlik etti ve bu çabasını mükemmel bir golle süsledi. Ama maça dair haberler, sürekli kendisiyle kıyaslanan adamın altında kaldı.

Ve bu kez ilgili kişi Cristiano Ronaldo değil, emekli bir futbolcu, Diego Maradona'ydı.

Tuhaf davranışlar Maradona, tuhaf davranışları sayesinde hiç manşetlerden uzak kalmıyor. Eski Arjantinli efsane oyuncu Rusya'da da çoğunlukla gariplikleriyle Messi'yi gölgede bıraktı.

Arjantin'in St Petersburg'ta Nijerya karşısında son dakikalarda gelen golle elde ettiği 2-1'lik zaferin ardından, eski yıldız iyi bir fotoğraf karesi yakalamak isteyen fotomuhabirlerini eli boş göndermedi.

Maradona, başlama vuruşundan önce taraftarların isteği üzerine, bir aziz olarak gösterildiği bayrağı tuttu.

Sonra Arjantin'in ilk golünü delirmiş gibi kutladı, ama daha sonra uyuklarken de görüldü.

Marcos Rojo 85. dakikada galibiyet golünü atınca da önce bir rahatlama, sonra da öfke patlaması yaşadı.

Maradona kutlama sırasında etrafındakilere her iki elinin orta parmağını gösterdi.

İnternette Maradona'nın bu hareketi çok sayıda yoruma yol açtı.

Ama daha bitmemişti. Maradona staddaki koltuğundan taşınırken görüldü ve hastaneye kaldırıldığı dedikoduları çıktı.

Maradona alkol ve uyuşturucu sorunu nedeniyle daha önce de ağırlaşıp hastaneye kaldırılmıştı.

Ancak bu kez durumu çok daha iyiyidi ve stadyumdaki sağlık görevlilerinin kısa muayenesinden sonra gönderildiği belirtildi.

'Maskaralık yapmaktan hoşlanıyor'

Maradona'nın davranışlarının nedeniyle ilgili olası bir açıklamaya BBC'ye konuşan eski menajeri Jon Smith yaptı.



Smith şöyle konuştu;

"1980'ler ve 90'larda Maradona'yla beraberken hayatının tadını çıkartıyordu. Ama şimdiki sorun uyuyamaması ve uyku ilaçları alması. Bu ilaçlar da gün içinde alkol gibi diğer maddelerle etkileşimde bulunuyor ve üzerinde etkili oluyor. Zaman zaman maskaralık yapmaktan hoşlanır. İnsanların neden eleştirdiğini anlıyorum ama aslında sıcak, şefkatli biridir. Umarım bir gün aptalca aşırı ve saçma bir şey yapmaz. Hayatı sonuna kadar yaşamanın cisimleşmiş halidir Maradona." Maradona'nın tuhaflıkları Maradona'nın St Petersburg'daki tuhaflıklarından önce Arjantin'in 16 Haziran'da İzlanda'yla yaptığı açılış maçında, sigara içmenin yasak olduğu stadyumda puro içti.



İsmini bağıran Güney Kore taraftarlarına öpücük gönderip, el salladıktan sonra ırkçı bir hareket yapmasıyla da tartışma yarattı. Maradona'nın elleriyle gözlerini çekik hale getirdiği belirtildi.

Arjantin'in Hırvatistan'a 3-0 yenildiği maçtan önce VIP koltuğunda ağladı ve daha sonra Arjantin Futbol Federasyonunu haşlayıp, takımın kaderinin belirleneceği Nijerya maçından önce oyuncularla toplantı talep ettiğini söyledi.

Maradona'nın talebinin kabul edilip edilmediği bilinmiyor, ancak Messi'nin maçtan önce böyle bir takım konuşması yapmak istemeyeceğini söylemek kehanet olmaz. Arjantin futbolunun iki kahramanı Messi'ye sürekli Maradona'nın 1986'da Dünya Kupası'nı kazandığı ve kendisinin sadece dört yıl önceki finalde oynadığı söyleniyor. Ancak ikili arasındaki husumetin daha kişisel nedenleri var.

Messi'nin Maradona'yla ilişkileri 2010 Dünya Kupası'ndan sonra bozulmaya başlamıştı.



Maradona 2010'da Arjantin'in teknik diröktürüydü ve bu turnuvadaki Dünya Kupası hayali, çeyrek finalde Almanya karşısındaki 4-0'lı yenilgiyle hüsrana uğramıştı.

Maradona görevden alınmış ve basına Messi'nin kendisini hayalkırıklığına uğrattığını söylemişti.

Messi Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın en iyi oyuncusu ilan edilince Maradona oyuncunun bunu 'hak etmediğini' vurgulamıştı.

Messi de iki yıl önce verdiği bir söyleşide Maradona'yla 2010'dan beri konuşmadığını belirtmiş ve "Onun kendi hayatı, işleri var. Benim de. Birbirimizle konuşmadığımızı düşününce mükemmel bir ilişkimiz var" demişti.

Arjantinli taraftarlar ise, Fransa'yla yapılacak önemli ikinci tur maçı öncesi bunun dikkatleri dağıtmamasını umuyor.