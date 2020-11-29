Maradona'nın doktorunun evi ve muayenehanesinde arama yapıldı
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Maradona'nın doktorunun evi ve muayenehanesinde arama yapıldı

29.11.2020 21:07 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:10
Maradona'nın doktorunun evi ve muayenehanesinde arama yapıldı

BUENOS Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığını araştırmak üzere başlatılan soruşturma kapsamında doktoru Leopoldo Luque'nin evi ve özel muayenehanesinde arama yapıldı.

BUENOS Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığını araştırmak üzere başlatılan soruşturma kapsamında doktoru Leopoldo Luque'nin evi ve özel muayenehanesinde arama yapıldı.

San Isidro Savcılığı, Maradona'nın ölümüne ilişkin "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, doktoru Luque'nin, Buenos Aires eyaletine bağlı Almirante Brown kentindeki evine ve başkent Buenos Aires'teki özel kliniğinde arama yaptı.

Polis, Maradona'nın hastalık öyküsüne, doktorun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu. Şüpheli Luque'nin ifade vermesi bekleniyor.

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Soruşturma, Maradona'nın genel kontrollerinin yapılması için 2 Kasım'da Ipensa Kliniğine kaldırılmasından ölümüne kadar geçen zamanda ihmal bulunup bulunmaması araştırılıyor.

Luque, o dönem Maradona'nın psikolojisinin bozuk olduğunu, yemek yemediğini ve dehidrasyon ile anemi problemlerinin bulunduğunu söylemişti.

Yerel basındaki haberlerde arama emrinin, Maradona'nın kızları Dalma, Gianinna ve Jana'nın verdiği ifadelerde Luque ve ekibinin son aylarda reçete ettiği ilaçları gözden geçirilmesini talep etmesi üzerine çıkarıldığı belirtildi.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, kasım ayının başında hastaneye kaldırılmış ve beyin ameliyatı geçirmişti.

Maradona, 25 Kasım Çarşamba günü Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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