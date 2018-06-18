Maradona'dan Messi'ye Destek: Ben Bile 5 Penaltı Kaçırdım

İzlanda maçında kaçırdığı penaltı yüzünden ağır eleştirilen Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Messi'ye Arjantin efsanesinden destek geldi.

Cumartesi günü oynanan Dünya Kupası B Grubu'nun açılış maçında Arjantin ve İzlanda karşı karşıya gelmişti. Çekişmeli geçen maç Agüreo ve Finnbogason'un karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

"ARJANTİN'İN ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ ŞEY YOKTUR"

Bu maça damgasının vuran olay Barcelona'nın yıldızı Messi'nin takımı Arjantin'i öne geçirme şansını yakaladığı penaltıyı değerlendirememesi oldu. Çok kritik bir dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Messi, ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ağır eleştirilen Messi'ye destek Arjantin'in efsane oyuncusu Maradona'dan geldi. Messi'ye sahip çıkan Maradona, "En iyi oyuncular bile büyük hatalar yapar. Ben bile üst üste 5 penaltı kaçırdım ama yinede Diego Armando Maradona'yım. Messi elinden geleni yaptı ve penaltıyı kaçırdığı için çok üzgün olduğu gözüküyordu. Bu maçta alınamayan 3 puanın tek sorumlusu o değil, futbol 11 kişi oynanan bir oyun sonuçta. Tanrının desteğini de alırlarsa Arjantin takımının üstesinden gelemeyeceği şey yoktur." ifadelerinde bulundu.