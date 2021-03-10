Maracana Stadı'na Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin adı veriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maracana Stadı'na Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin adı veriliyor

10.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:54
Maracana Stadı'na Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin adı veriliyor

Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin "Edson Arantes do Nascimento - Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay verdi.

Kararın, eyalet valisinin de onaylamasıyla birlikte resmileşeceği belirtildi.

Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen, "Futbolun Kralı" ve "Kral Pele" gibi lakaplar takılan Brezilyalı eski oyuncu, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Şevket Çoruh Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Caner Erkin Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maracana Stadı'na Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin adı veriliyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:56:56. #1.15#
title