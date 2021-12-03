MAPIC Fuarı'na Türk çıkarması

Fransa'nın Cannes şehrinde kapılarını açan dünyanın en büyük gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC'e katılan Türk firmalar büyük ilgi görerek gücünü global arenaya taşıdı.

Bir yıllık pandemi arasının ardından Fransa'nın Cannes şehrinde kapılarını açan dünyanın en büyük gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC yoğun ilgi gördü. Alkaş'ın Türkiye temsilciliğiyle 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde organize edilen fuar, 80'den fazla ülkeden 8 bin 200 perakende, gayrimenkul, eğlence ve yiyecek-içecek sektörünün devlerini bir araya getirdi. Kapılarını 26'ncı kez açan MAPIC'e bu yıl pandemi nedeniyle 4 bin civarı ziyaretçi katıldı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) işbirliğinde Türk markalarının adeta çıkarma yaptığı fuarda kurulan Turkish Brands standında 300 B2B (Business to Business) görüşmesi gerçekleştirildi. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Pandemi sonrası güçlü bir dönüş yapan MAPIC, Türk firmaları için müthiş fırsatlar sundu ve çok verimli geçti. Türk perakende markalarını yine Turkish Brands standında tek çatı altında tanıtmayı amaçladık. MAPIC'te uluslararası yatırımcıları Türk firmaları ile bir araya getirerek, fikir alışverişine imkan tanıyan, deneyimlerin paylaşıldığı ve yeni iş birliklerinin doğduğu bir organizasyona imza attık" dedi.

Turkish Brands standında 9 Türk firması toplamda 80 temsilci ile yer almasının yanı sıra onlarca uluslararası tanınmış marka katıldı.

Yurtdışında büyümek, mağaza açmak, markalı ihracatını artırmak ve yeni işbirliklerine imza atmak isteyen Türk firmaları fuara İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğiyle güçlü bir heyetle katılım sağladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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