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Mapfre, Türkiye ekonomisindeki pozitif ilerlemeden dolayı iyimser

İspanya ve Latin Amerika'nın önde gelen sigorta şirketi olan ve uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Mapfre'nin Başkanı Antonio Huertas, "Türkiye, mevcudiyetimizden memnun olduğumuz bir ülke. Ekonomisinde yavaş yavaş pozitif düzelmeler görülüyor.

12.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:34
Mapfre, Türkiye ekonomisindeki pozitif ilerlemeden dolayı iyimser

ve 'nın önde gelen şirketi olan ve uzun süredir 'de faaliyet gösteren Mapfre'nin Başkanı Antonio Huertas, "Türkiye, mevcudiyetimizden memnun olduğumuz bir ülke. Ekonomisinde yavaş yavaş pozitif düzelmeler görülüyor. Geleceğe ilişkin çok iyimseriz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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