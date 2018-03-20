MAPFRE Sigorta'dan Konutlar İçin Kapsamlı Güvence Paketi

Komşu mali mesuliyet teminatı, alternatif ikamet ve taşınma masrafları teminatı, ferdi kaza teminatı gibi farklı teminatları da içeren "Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası" zengin asistans hizmetleriyle fark yaratıyor.

Türk sigorta sektörünün lider şirketlerinden MAPFRE Sigorta, "Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası" ile sigortalılara sadece kapsamlı bir güvence sunmakla kalmıyor, aynı zamanda zengin asistans hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Yaşam alanlarımız ve bu alanlarda kullandığımız eşyalar yangından su basmasına, hırsızlıktan elektrikli aletlerin bozulmasına birçok riskle karşı karşıya kalabiliyor. MAPFRE Sigorta, bu risklere karşı "Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası" ile sigortalılara maksimum hizmet sunuyor.

MAPFRE Sigorta hızlı hasar ödeme süreciyle öne çıkıyor

"Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası"nı sigortalıların ihtiyaçlarını dikkate alarak sürekli geliştiren MAPFRE Sigorta; geniş teminat kapsamı, hızlı hasar ödeme süreci, rekabetçi fiyatları ve sigortalı ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış asistans hizmetleriyle öne çıkıyor. Konut poliçesi kapsamında yer alan"Komşu Mali Mesuliyet teminatı"ile komşu bina ve eşyalarına verilebilecek zararlar da teminat altına alınıyor. Konut poliçelerinde en çok karşılaşılan hasar türlerinden biri olan su hasarları ya da yaşanan yangın hadiselerinde söndürme çalışmaları sırasında oluşan hasarlar, Komşu Mali Mesuliyet teminatı kapsamında değerlendiriliyor.

Hasar sonrası tadilat için evden taşınma masrafları da karşılanıyor

Poliçe kapsamındaki teminatlar nedeniyle gerçekleşebilecek hasarlar sonrasında yaşam alanı oturulmaz duruma gelmesi halinde evde gerekli tadilat işlerinin yapılabilmesi için konuttan taşınma ihtiyacı gündeme gelebiliyor. MAPFRE Sigorta, sigortalıların bu ihtiyacını ise"Alternatif İkamet ve Taşınma Masrafları teminatı" ile karşılıyor. "Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası" kapsamında yer alan "Ferdi Kaza teminatı" ise sigortalı konutta bulunan sigortalı ve ailesi için teminat sağlıyor. Ferdi Kaza teminatı ile kişilerin ani ve beklenmedik bir kaza sonrası vefat etmesi ya da tedavi ihtiyacı durumunda ortaya çıkacak giderler, limitler dahilinde teminat altına alınıyor. Bu limitler isteğe bağlı olarak artırılabiliyor.

"Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası" kapsamında sunulan asistans hizmetleri sigortalının yıl içinde acil durumlar dışında da ihtiyaç duyacağı hizmetleri sigorta poliçesi kapsamında sunuyor. Bu hizmetler arasında kombi bakımı, klima bakımı, koltuk yıkama, halı yıkama, montaj hizmetleri, paket taşıma gibi hayatı kolaylaştıran birçok hizmet yer alıyor.