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MAPEG, 7 müfettiş yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), kadrolu 7 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

MAPEG, 7 müfettiş yardımcısı alacak
24.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:50

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), kadrolu 7 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

MAPEG'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumları mezunları arasından sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunanlar müfettiş yardımcısı kadrosuna alınacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, söz konusu pozisyonlara giriş için yapılacak sınav başvurularını, 29 Haziran - 10 Temmuz arasında, MAPEG Teftiş Kurulu Başkanlığının Mevlana Bulvarı no: 76 06560 Beştepe Yenimahalle Ankara adresindeki yerleşkesine şahsen veya posta ile yapacaklar.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 8 Ağustos Cumartesi saat 10.00'da Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara'da sınava tabi tutulacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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