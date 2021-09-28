Manzarayı seyretmek için ağaca çıktı, bir anda kendini yerde buldu - Haberler
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Manzarayı seyretmek için ağaca çıktı, bir anda kendini yerde buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manzarayı seyretmek için ağaca çıktı, bir anda kendini yerde buldu

Kırklareli'nde manzarayı seyretmek için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde manzarayı seyretmek için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre H.B., Merkeze bağlı Dereköy köyünde ormanlık alanda manzarayı seyretmek için ağaca çıktı. Bir süre manzarayı seyreden H.B. daha sonra dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri H.B.'yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan H.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

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