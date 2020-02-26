: Manzarayı gören telefonuna sarıldı

26.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:26

Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

Taksim Tepebaşı'nda gün batımıyla birlikte oluşan eşsiz manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Güneşin büyüleyici turuncusunun gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşü vatandaşlara doyumsuz anlar yaşattı. Turistinden polisine kadar pek çok insan fotoğraf çektirerek o anları kayda aldı.

(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA

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