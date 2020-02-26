Manzarayı gören telefonuna sarıldı
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Manzarayı gören telefonuna sarıldı

Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

26.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:26
Manzarayı gören telefonuna sarıldı

'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

Taksim Tepebaşı'nda gün batımıyla birlikte oluşan eşsiz manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Güneşin büyüleyici turuncusunun gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşü vatandaşlara doyumsuz anlar yaşattı. Turistinden polisine kadar pek çok insan fotoğraf çektirerek o anları kayda aldı.

(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA


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: Manzarayı gören telefonuna sarıldı
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