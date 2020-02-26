Manzarayı gören telefonuna sarıldı
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Manzarayı gören telefonuna sarıldı

Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

26.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:20
Manzarayı gören telefonuna sarıldı

'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.


Taksim Tepebaşı'nda gün batımıyla birlikte oluşan eşsiz manzarayı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Güneşin büyüleyici görüntüsünü görenler anın tadını çıkardı. Turistinden polisine kadar pek çok insan fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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