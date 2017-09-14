Manyetik Nanoparçacıkların Biyo-medikal Uygulamaları Çalıştayı

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) "Uluslararası Manyetik Nanoparçacıkların Biyo-Medikal Uygulamaları" (Bio-Medical Applicatıons of Magnetic Nano-Particles - M-BIO2017) çalıştayı düzenlendi.



GTÜ açıklamasında, üniversite ve Anadolu Sağlık Merkezinin ortak girişimi ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen çalıştayın bu yıl ilk kez yapıldığı ve her yıl tekrarlanması için karar alındığı kaydedildi.



İki gün süren çalıştayda, manyetik yapıların biyolojide ve medikal alanda kullanımları detaylı olarak ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çalıştayda manyetik nano parçacıkların kanserli hücrelerin içerisine nüfuz ettirilerek lokal olarak ısıtılması (hiperthermia) ile tedavi yöntemi, manyetik parçacıkların kullanılması ile ilaç taşınımı (drag delivery) ve ilaçların hastalıklı bölgelerde lokalize edilerek vücudun hasta olmayan organlarının etkilenmemesi hususunda araştırmaları olan farklı disiplinlerden bilim insanları bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Çalıştayda günümüz dünyasında artık insanlık problemlerinin ancak farklı disiplinlerin bir araya gelip birlikte çalışması ile çözülür halde geldiği, kanser tedavisinin de bunlardan biri olduğu vurgulandı."



GTÜ'den Dr. Fikret Yıldız ve Anadolu Sağlık Merkezinden Dr. Zafer Gülbaş'ın girişimleri ile düzenlenen çalıştaya GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Aslan, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yüksel, farklı ülke ve üniversitelerden çok sayıda bilim insanı katıldı.