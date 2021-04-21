Manyaslı öğrenciler bilgi yarışmasında il birincisi oldu

Balıkesir genelinde 8 gençlik merkezinin katıldığı bilgi yarışmasında Manyaslı lise öğrencileri birinci oldu.

Balıkesir genelinde 8 gençlik merkezinin katıldığı bilgi yarışmasında Manyaslı lise öğrencileri birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lise öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi.

Manyas Gençlik Merkezine üye olan lise öğrencileri Yusuf Enes İlkbay, Sezai Özbek ve Resul Güngör, 10 sorunun yer aldığı yarışmada 9 doğru cevap vererek birincilik elde etti.

Yarışmada, Sındırgı Gençlik Merkezi ikinci, Balıkesir Gençlik Merkezi ise üçüncü oldu.

Bu arada 4 Haziran'da gerçekleştirilecek bölge finalinde Balıkesir'i Manyaslı öğrenciler temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın