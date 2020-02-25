Manyaslı muhtarlardan İdlib'e yardım
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Manyaslı muhtarlardan İdlib'e yardım

Manyaslı muhtarlar kaymakamlıkça başlatılan "İdlib'e nakdi yardım" kampanyasına katıldılar.

25.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:46
Manyaslı muhtarlardan İdlib'e yardım

Manyaslı muhtarlar kaymakamlıkça başlatılan "İdlib'e nakdi yardım" kampanyasına katıldılar. Kaymakam Muhammed Kaya muhtarları duyarlı davranışlarından dolayı kutladı.


Manyas Kaymakamlığında yapılan toplanın ardından Kaymakam Muhammed Kaya ile birlikte Atatürk meydanında bulunan 'İdlib'e yardım' çadırına giden muhtarlar burada görevli personele nakti yardımlarını yaptılar. Kaymakam Kaya "İdlib'te bir dram yaşanıyor. Burada yapacağınız yardımlar iç savaş mağduru onbinlerce evsiz ve kimsesiz insana, özellikle de yetim çocuklara, sahipsiz kadınlara ve yaşlılara temel gıda malzemeleri, giyim, barınma, temizlik ve tıbbi malzeme olarak ulaştırılacaktır. Ben gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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