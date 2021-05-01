Manyaslı gençlerden örnek davranış
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Manyaslı gençlerden örnek davranış

Manyaslı gençlerden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manyas ilçesinin kırsal Hamamlı Mahallesinde gençlerden oluşan bir ekip Ramazan ayı boyunca her gün tüm evleri dolaşarak yardım paketlerini teslim ediyorlar.

Manyas ilçesinin kırsal Hamamlı Mahallesinde gençlerden oluşan bir ekip Ramazan ayı boyunca her gün tüm evleri dolaşarak yardım paketlerini teslim ediyorlar.

Salgın dolayısıyla evlerinde toplu iftar yapamayan Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesinin hayırseverleri mahallede ki tüm evlere yardım paketleri götürerek, hayırlarını yerine getiriyorlar.

Hamamlı Mahallesi tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Çelik "Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşımız neyi uygun görürse, onu kooperatifimizden temin ederek, mahallemiz 140-150 hane, istisnasız her mahallelimizin evine bu yardım paketlerini götürüyoruz. Sağ olsun gençlerimiz de bu konuda bize dağıtım desteği veriyorlar. Ben hayırsever vatandaşlarımıza ve katkı sunan gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yardım paketlerini dağıtan gençler adına konuşan Çağlar Manay ise mahalle gençliği olarak bu hayırlara vesile oldukları için mutlu olduklarını belirtti. - BALIKESİR

Manyaslı gençlerden örnek davranış
Manyaslı gençlerden örnek davranış
Manyaslı gençlerden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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