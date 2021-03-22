Manyaslı gençlerden Afrika'ya su kuyusu
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Manyaslı gençlerden Afrika'ya su kuyusu

22.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:27
Manyaslı gençlerden Afrika'ya su kuyusu

Manyaslı hayırsever gençler Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da su kuyusu açtırdılar.

Manyaslı hayırsever gençler Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da su kuyusu açtırdılar.

Manyas'ta Erdinç Karaman ile Ömer Faruk İlbay öncülüğünü yaptıkları ve çevre esnafların da katılımlarıyla topladıkları 25 bin lira ile Batı Afrika'da Burkina Faso'da merkeze 150 km. uzaklıkta bulunan bir köyde su kuyusu açtırdılar. Bir dernek aracılığıyla hayırlı bir işe vesile olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Karaman ve İlbay "Sağ olsunlar, genç arkadaşlarımız ve esnaflarımız bize destek vererek su kuyusunun açısına vesile oldular" dediler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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