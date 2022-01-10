Manyaslı gençler semt pazarında eldiven ve maske dağıttı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri, Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirler kapsamında semt pazarında maske ve eldiven dağıttı.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini hatırlattı.

Esnafa maske ve eldiven veren gençlere eşlik eden Gençlik Merkezi Müdürü Kudret Eğen, gönüllülere katkılarından dolayı teşekkür etti.

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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