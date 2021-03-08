Manyaslı emekli öğretmen atık malzemelerde süs eşyası yaparak hediye ediyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Gülay Kurt (60), küresel ısınmaya dikkati çekmek için çöpe atılacak malzemeleri süsleyerek hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

Boş cam şişelerden cips paketlerine, biberonlardan üçlü elektrik prizlerine, fotokopi kağıtlarının ambalajına kadar her şeyi süsleyen Kurt, yakınlarına, komşularına, tanıdıklarına hediye ediyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurt, "Bunlar plastik olduğu için küresel ısınmayı hızlandırıyor, küresel ısınma arttığı için buharlaşma fazla oluyor." dedi.

Gülay Kurt, yaptığı bilekliklerden çocuklara önce hediye ettiğini, sonrasında yapmayı öğreterek çevre bilincini aşıladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın