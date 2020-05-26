Manyaslı çiftçiler bayram mesailerini sürdürüyor Balıkesir'in Manyas ilçesindeki çiftçiler, Ramazan Bayramı'ndaki zamanlarını tarlalarda geçiriyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki çiftçiler, Ramazan Bayramı'ndaki zamanlarını tarlalarda geçiriyor. Tarımın merkezlerinden olan ve özellikle 70 bin dekar alana yakın çeltik ekimiyle ülkemizin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas'taki çiftçiler, bayram günlerinde tarlalarını ekim için hazırlıyor.

Çifçiler, çeltik başta olmak üzere, mısır ve domates ekim alanlarında ekim işlemlerini sürdürüyor.Işıklar Mahallesi Muhtarı İbrahim Cicibaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı evde boş oturmak yerine tarlalarımıza giderek, bazılarımız sürdü, bazılarımız düzledi. Kimilerimiz çeltik için tarlasına su doldurmaya başladı." diye konuştu.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç da "Çeltik ekimlerinin en yoğun olduğu dönemdeyiz. Bunun yanı sıra diğer yazlık ürünlerin ekim alanlarını da hazırlıyoruz. Ben tüm çiftçilerimize emeklerinin karşılığını alabilecekleri bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

Kaynak: AA