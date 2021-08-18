Manyaslı baba ve oğlu 30 dekar alanda başladıkları meyvecilikte 100 dekara ulaştı
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Manyaslı baba ve oğlu 30 dekar alanda başladıkları meyvecilikte 100 dekara ulaştı

Manyaslı baba ve oğlu 30 dekar alanda başladıkları meyvecilikte 100 dekara ulaştı
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan baba ve oğlu, 100 dekar alanda meyve üretiyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan baba ve oğlu, 100 dekar alanda meyve üretiyor.

Börülceağaç Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin ve oğlu Uğur Özen, 2002 yılında kendilerine ait 30 dekar bahçeye şeftali ve ayva fidanları dikti.

Santa maria, deveci armudu, angelika erik, nektarin ile cennet hurması da yetiştirmeye başlayan baba ile oğlu, 100 dekarda yıllık 200-250 ton ürün elde ediyor.

Uğur Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, meyve yetiştiriciliğini herkese önerdiğini söyledi.

Bu işin zor olmasına rağmen iyi kazanç getirdiğini belirten Özen, "Bölgemizde şeftali ve nektarin çok güzel oluyor. Hem iç piyasa da hem dış piyasada rahat müşteri bulursunuz. Kaliteli ürün yetiştiren kazanıyor. Bu yıl rekolte düşük ancak fiyatlar yüksek." dedi.

Manyaslı baba ve oğlu 30 dekar alanda başladıkları meyvecilikte 100 dekara ulaştı
Manyaslı baba ve oğlu 30 dekar alanda başladıkları meyvecilikte 100 dekara ulaştı
Manyaslı baba ve oğlu 30 dekar alanda başladıkları meyvecilikte 100 dekara ulaştı
Manyaslı baba ve oğlu 30 dekar alanda başladıkları meyvecilikte 100 dekara ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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